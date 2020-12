Am letzten Handelstag vor Weihnachten zeichnet sich eine freundliche Eröffnung ab. Dabei sorgen das nicht enden wollende Gezerre um den Brexit und Fischereirechte sowie die neue Unsicherheit mit Blick auf das Konjunkturpaket in den USA am Morgen nicht für große Kauflaune.Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsstart wird der DAX +0,33% etwa 0,3 Prozent über dem Vortagsschluss bei nun 13.454 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...