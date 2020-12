CSGN SW - Credit Suisse verbessert Einhaltung von Geldwäscheregeln: Fed ROG SW - Roche erhält EU-Zulassung für Krebstherapie PhesgoSKIN SW - Cassiopea ernennt Pierpaolo Guzzo zum neuen Finanzchef DAI - Daimler erwägt IPO des Lastwagengeschäfts Ende '21: HandelsblattDBK - Trumps persönliche Bankerin bei der Deutschen Bank tritt zurück GLJ - GRENKE MACHT RÖSLER ZUM CHIEF RISK OFFICERHEI - HeidelbergCement erwägt 1,5-Mrd.-Dollar-Verkauf in USA: Kreise 22UA - Kurz vor dem Impfstart in Deutschland hat die neue Mutation des Coronavirus Sorgen über die Wirksamkeit der Vakzine ausgelöst. Zwar gebe es im Augenblick "keinen konkreten Hinweis darauf, dass der Impfstoff nicht mehr gegen die neue Virusvariante wirkt", sagte der Chef der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...