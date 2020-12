Die Plastics Recycling Awards Europe 2020 wurden während der virtuellen Plastics Recycling Show Europe vergeben. Verstraete IML war in der Kategorie "Product Technology Innovation of the Year" mit zwei Beiträgen vertreten: Interactive IML, ein IML-Etikett, das für smarte und intelligente Verpackungen entwickelt wurde, und Sealppeel, eine gestanzte Deckelfolie. Sealppeel setzte sich durch und wurde zum Sieger erklärt. Das Team von Verstraete IML sieht die Auszeichnung als Bestätigung für seinen kontinuierlichen Fokus auf Innovation und das ständige Engagement, Produkte zu entwickeln, die zu nachhaltigen ...

