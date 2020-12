US-Präsident Donald Trump forderte am Dienstagabend zu Nachbesserungen am 900-Milliarden-Konjunkturpaket auf. Falls dies nicht geschehe, drohte er sein Veto gegen das Maßnahmebündel einzulegen.Konkret forderte Trump, dass die einmaligen und direkten Hilfszahlungen an die meisten Bürger von 600 Dollar auf 2000 Dollar erhöht werden sollten. Zudem verlangte er Streichungen von aus seiner Sicht "verschwenderischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...