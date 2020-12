Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -15,04 Prozent, der DAX bei +1,28 Prozent und der Dow Jones bei +5,18 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2716,80 /2717,00, 0,35%)DAX ( Akt. Indikation: 13501,00 /13501,00, 0,62%) Es sind nun nur noch 3 1/2 Handelstage in 2020, der ATX wird das Jahr 2020 definitiv mit mehr Verlust- als Gewinntagen abschliessen: Aktuell steht es 119:130. Fix ist auch, dass die Gewinntagesserie der CA Immo (11 Tage von 29.10.2020 - 13.11.2020) heuer nicht mehr übertroffen werden kann. Spannend ist noch das ytd-Rennen: Verbund hatte vor dem heutigen Tag 45 Prozent Plus, Mayr-Melnhof 37 Prozent. Und so liegen die beiden heute: ...

