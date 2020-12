23.12.2020 - Die NDS Group AS, eine Konzerntochter der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), übernimmt Sola Shipping AS, einen der führenden Distributoren für Schiffschemikalien und Bootspflegeprodukte in Norwegen. Diese erste Add-on-Akquisition untermauert die Wachstumsstrategie der NDS Group und erhöht ihren Markanteil in Norwegen weiter. Zudem unterstreicht die Transaktion die Strategie von AURELIUS, seine Portfoliounternehmen über Add-on-Zukäufe zu stärken. Sola Shipping AS verfügt über eine umfassende Angebotspalette an maritimer Ausrüstung für mehr als 800 Kunden ...

