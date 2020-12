Diese Woche verabschiedeten sich die Deutschen Börsen bereits Mittwoch ins verlängerte Weihnachtswochenende. Ein Wochenschluss mit grünen Vorzeichen und dann am 24.12. Einigung im Brexit Streit auf der letzten Extrameile. Chaos im neuen Jahr abgewendet. So sollten die Börsen trotz Trumps temporärer(?) Weigerung das Corona-Paket zu unterschreiben am Montag von einer grossen Sorge und Unsicherheit befreit "aufatmen". An nur drei Handelstagen gab es positive Entwicklungen an den Märkten. Die Wiederöffnung der französisch-britischen Grenzen wurde ebenso gut aufgenommen, wie die grundsätzliche Einigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...