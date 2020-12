Wie in jedem Jahr veranstalten wir auch 2020 die Wahl zur "Aktie des Jahres". Und wie in jedem Jahr belohnen wir Ihre Teilnahme an der Abstimmung mit einem ganz besonderen Dankeschön-Geschenk. Dabei haben uns 2020 wirklich zahlreiche Aktien regelrecht in Atem gehalten. Ob Sie dabei eher auf die Überflieger setzen oder auf die großen Enttäuschungen wie beispielsweise Wirecard oder SAP bleibt natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...