Während fast die gesamte christliche Welt das Weihnachtsfest feiert, sind einige unermüdliche Helfer ab heute im Einsatz, um den von BioNTech entwickelten Impfstoff BNT162b2 an die Impfzentren in Deutschland verteilt. Denn während die USA und Großbritannien bereits vor einigen Wochen mit den Massenimpfungen begonnen haben, zieht Deutschland jetzt nach. Ab morgen beginnen in den Impfzentren des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...