Die Börsenbilanz für 2020 hat es wahrlich in sich! So erlebten die Aktienmärkte den schnellsten Crash in ihrer gesamten Historie. Dennoch gab es auch 2020 viele Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen. Aktien wie Plug Power, Moderna oder auch Tesla ermöglichten in den vergangenen Monaten Gewinne von 600 Prozent und mehr. Doch die viel spannendere Frage lautet: Welche Aktien haben denn 2021 die Nase vorn?

...

Den vollständigen Artikel lesen ...