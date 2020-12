Der heimische Aktienmarkt schloss letzten Mittwoch, vor der Weihnachtspause, mit Kursgewinnen. Der ATX konnte den Gewinn im Laufe des Tages immer weiter ausbauen und verbuchte am Ende des Tages einen Gewinn von 1,1% bzw. 2.737,12 Punkte. Es war ein sehr ruhiger Handelstag ohne wirklich großen Meldungen. Gestützt wurden die Kurse von den freundlichen Bewegungen aus Europa und den USA. Die Hoffnung auf ein positives Ende des Handelspaktes zwischen Großbritannien und der EU (was sich schließlich bewahrheitete) unterstützten die Kurse zusätzlich. Der Gewinner des Tages war wieder einmal Do&Co, der Caterer konnte aufgrund des 10 Jahresvertrag mit Delta seine Gewinne weiter ausbauen und schloss mit einem Gewinn von 5,2%, knapp gefolgt von Porr mit plus 5% ....

