Wechsel: Mit 1. Jänner tritt Ralph Müller als Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung die Nachfolge des langjährigen CEO Robert Lasshofer an. Der promovierte Jurist und Manager Ralph Müller wird am 1. Jänner 2021 neuer Generaldirektor. "Ich freue mich sehr, dass wir Ralph Müller für diese wichtige Funktion gewinnen konnten, er wird mit seinem umfangreichen Know how und seinen strategischen Fähigkeiten die Wiener Städtische in eine erfolgreiche Zukunft führen", sagt Günter Geyer, Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen.

