Bei der Uniqa Versicherung wurden 70 Mio. Euro in der Schaden- und Unfallversicherung für Corona-Schäden verbucht. "Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur Einschränkungen im beruflichen, persönlichen und wirtschaftlichen Alltag gebracht, sie hat auch zu Schäden bei Kunden geführt", meint Peter Humer, Uniqa Vorstand Kunde & Markt in Österreich. Vor allem zwei Bereiche waren laut Uniqa besonders betroffen. Einerseits die Versicherungen für entfallene Veranstaltungen, die wegen des Lockdowns nicht stattfinden konnten und andererseits für Betriebsschließungen.Covid-19 habe in der österreichischen Bevölkerung das Bewusstsein und auch den Bedarf für private Gesundheitsvorsorge merklich gesteigert, teilt die Versicherung mit ....

