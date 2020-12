In der letzten Handelswoche setzten die wikifolio-Top-Trader auf einen Impfstoffproduzenten, einen Tech-Riesen und eines der geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Quelle: Pixelbay via pexels Die letzte, verkürzte Handelswoche präsentierte sich - ganz im Zeichen der Weihnachts-Feiertage - versöhnlich. Anfängliche Unsicherheit machte unter anderem das Brexit-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien wieder wett. Die wichtigen Indizes schlossen durch die Bank im Plus. Die meistgekauften Aktien der Weihnachtshandelswoche werden dominiert von Impfstoffproduzenten. Biontech ist wenig überraschend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...