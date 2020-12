Die im direct market plus gelistete Wolftank-Adisa gibt sich in einem Brief an die Aktionäre optimistisch für das kommende Jahr: "Für 2021 gibt uns der aktuelle Ordereingang, die von diesem auf nächstes Jahr verschobenen Kundenaufträge sowie die anhaltende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen beim Umweltschutz Zuversicht, ein erfolgreiches und vor allem wieder profitables Jahr 2021 mit Ihnen gemeinsam zu erleben", heißt es seitens der Gesellschaft. Bei der im direct market der Wiener Börse gelisteten CAG International AG ist es vor Weihnachten zu einem Kurssturz von mehr als 40 Prozent gekommen, der allerdings im heutigen Handel teils aufgeholt wird. Das Unternehmen meldete sich nach dem Kurssturz zu Wort: Es seien keine wesentlichen Änderungen oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...