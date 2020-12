Der Impfstart gegen Covid-19 in Europa macht weiter Hoffnung auf eine baldige Beherrschung der Corona-Pandemie. Die Aktien von Lufthansa und Fraport gehören nach Weihnachten zu den gefragtesten Aktien im MDAX. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte sich in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag positiv zur Liquiditätslage der Airline geäußert.Man habe die Kosten deutlich besser als geplant unter Kontrolle ...

