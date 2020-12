Der US-Chemieverband ACC hat auch für den November eine anhaltende Erholung der Chemieproduktion berichtet. Damit hat sich die Situation der Branche den fünften Monat in Folge verbessert. Die Chemieproduktion (CPRI) in den USA stieg im November gegenüber dem Vormonat - im Oktober wa diese um 1,1 % und im September um 0,6 % gesteigen. Die größten Zuwächse registrierte der American Chemistry Council (ACC) in den Bereichen Düngemittel, synthetische Farbstoffe und Pigmente, Chlor-Alkali, andere anorganische Chemikalien und organische Chemikalien. In den Bereichen Beschichtungen, Chemiefasern, Konsumgüter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...