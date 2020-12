Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird am Dienstag, dem zweitletzten Handelstag in dem zu Ende gehenden Jahr, erneut höher gesehen. Das Jahresendrally dürfte sich mit einer etwas geringeren Geschwindigkeit fortsetzen, heisst es am Markt. Am Vortag war der Leitindex SMI deutlich gestiegen und hatte beinahe den Schlussstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...