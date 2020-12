Zürich (awp) - Die Aktien des Industriekonzerns Dätwyler legen am Dienstag im frühen Geschäft überdurchschnittlich zu. Am Morgen hatte das Unternehmen die Verlängerung des Vertrags mit Nestlé für die Herstellung von Nespresso-Kapseln bekanntgegeben, was in Marktkreisen sehr wohlwollend aufgenommen wird.Bis um 09.25 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...