Amag beendet Kurzarbeit: Auf Basis der verbesserten Auftragslage und der positiven Konjunkturaussichten beendet die Amag zum Jahreswechsel die Anfang April eingeführte Kurzarbeit, teilt das Unternehmen mit. "Im April des heurigen Jahres haben wir den Lockdown durch starke Rückgänge im Auftragseingang deutlich zu spüren bekommen", sagt CEO Gerald Mayer. "Seit Beginn des vierten Quartals verzeichnen wir in einigen wichtigen Absatzmärkten, wie insbesondere der Automobilindustrie, einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. In anderen Kundensegmenten wird die Erholung noch Zeit in Anspruch nehmen. Die aktuelle Auftragslage stimmt uns zuversichtlich und ermöglicht es uns, die Kurzarbeit mit 31.12.2020 zu beenden und auch wieder neue ...

