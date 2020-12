Zürich (awp) - An der Schweizer Börse hält am Dienstag der Aufwärtstrend des Vortages an. Der SMI übersteigt dabei am zweitletzten Handelstag des Jahres wieder das Niveau von Ende 2019, das bei 10'616,94 Zählern stand. Die Chancen seien intakt, dass auch dieses Jahr mit einem, wenn auch nur kleinen, Gewinn abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...