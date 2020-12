Der belgische Chemiekonzern Solvay hat ein Projekt gestartet, mit dem die Produktion von Cyclopentanon am Standort Melle in Frankreich auf erneuerbare Energieträger umgestellt werden soll. Der Chemieproduzent hat mit einer landwirtschaftlichen Genossenschaft für die nächsten fünfzehn Jahre eine Vereinbarung getroffen, durch die die gesamte Cyclopentanon-Produktion auf Biomethangas umgerüstet werden konnte. Die Genossenschaft baute eine Anlage zur Umwandlung von Abfallbiomasse in18 GWh erneuerbares Erdgas (RNG) pro Jahr, zu dessen Abnahme sich Solvay für sein Werk in Melle verpflichtet hat. "Da ...

