Die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen hat das Wirtschafts- und Börsengeschehen im Jahr 2020 maßgeblich beeinflusst. Andere Themen sind dadurch zwangsläufig in den Hintergrund gerückt, ohne dass sie grundsätzlich an Bedeutung verloren hätten. In den kommenden Jahren dürfte daher zum Beispiel der Aspekt des nachhaltigen Investierens wieder viel stärker im Fokus der Investoren stehen. Der Coronavirus soll diesen Trend nach Ansicht von Experten sogar noch beschleunigen. Beim Deutschen Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf wurde die aktuelle Krise jedenfalls als eine "historische Chance" bezeichnet, ...

