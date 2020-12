Der finnische Chemiekonzern Neste hat mitgeteilt, im Herbst in seiner Raffinerie in Finnland 400 Tonnen verflüssigte Kunststoffabfälle aus dem chemischen Recycling verarbeitet zu haben. Damit habe das Unternehmen erstmals industrielle Größenordnugen erreicht. Während des Betriebslaufs wurden Verpackungs- und gemischte Abfallkunststoffe zu hochwertigem recyceltem Rohstoff für den Einsatz in der petrochemischen Industrie verbessert, beispielsweise für die Produktion von neuem Kunststoff. Neste plant ab 2030 jährlich 1 Million Tonnen Kunststoffabfall aus dem chemischen Recycling zu verarbeiten. Die ...

