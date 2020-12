Kryptowährungen: Bitcoin auf neuem Rekordhoch

Anzeige / Werbung Über die Weihnachtsfeiertage hat der Bitcoin seine Rekordjagd fortgesetzt. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise erreichte am Sonntag ein neues Rekordhoch, das heute früh aber schon wieder getoppt wurde. Allein am langen Weihnachtswochenende kletterte der Kurs der bekanntesten Kryptowährung um rund 4.000 Dollar. Nach Gewinnmitnahmen klettert Bitcoin heute früh wieder auf ein neues Rekordhoch und beweist relative Stärke. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Ein nicht unbedeutender Teil der Anleger hat Angst, etwas zu verpassen. Seit Ende November verteuerte sich die Währung mittlerweile um mehr als 7.000 Dollar - ein Plus von etwa 37 Prozent. Auf anderen zahlreichen Handelsplätzen, können die Rekordstände abweichen, da es keinen zentralen Bitcoin-Handel gibt. Auf das Jahr gesehen ist die Entwicklung riesig. Gestartet mit etwa 8.000 Dollar, fiel der Kurs während der ersten Corona-Welle im Frühjahr auf weniger als 4.000 Dollar. Danach begann ein langsamer Anstieg, der sich im Herbst stark beschleunigte, allerdings sind die Risiken des schwankungsanfälligen Bitcoin nicht zu vernachlässigen. Ende November etwa hatte er binnen 24 Stunden mehr als 3.000 Dollar verloren. Allein Angebot und Nachfrage regeln den Kurs. 500 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung Der Bitcoin gilt mit einem Anteil von rund 70 Prozent als die mit Abstand größte Digitalwährung. Die Marktmarktkapitalisierung beträgt einer Berechnung des Anbieters von Coinmarketcap.com derzeit rund 500 Mrd. Dollar. Alle Digitalwährungen zusammen kommen demnach auf etwas mehr als 700 Mrd. Dollar. Gründe für den Kursanstieg des Bitcoin sind unter anderen, dass das Thema Digitalwährungen wieder stärker in den Fokus von Anlegern gerückt ist. Dabei spielt die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehende stark steigende Staatsverschuldung sowie die Angst vor einer mittel- bis längerfristig steigenden Inflation ebenso eine Rolle, wie der Vorstoß des großen Bezahldienstes Paypal, seinen Kunden Bezahlungen in Digitalwährungen wie Bitcoin zu ermöglichen. Bitcoin am Rekordhoch Bitcoin setzt nach einer kurzen Unterbrechung seinen Höhenflug fort und klettert auf ein neues Rekordhoch bei knapp 28.500 Dollar. Der steile Anstieg schickt den MACD (Momentum) in überkauftes Territorium, doch der jüngste Aufwärtstrend ist intakt. Die nächste Unterstützung liegt etwas oberhalb von 24.000 Dollar. Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EUR

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )