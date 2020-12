Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger ruhig angehen. Die meisten Aktien dürften wenig verändert in den verkürzten Handel starten. Der DAX hatte nach einem neuen Rekord am Dienstag bis zum Feierabend letztlich geschwächelt. Heute wird der Leitindex knapp eine halbe Stunde vor Xetra-Start wieder 0,1 Prozent höher gesehen bei 13.780 Punkten.Der DAX -0,05% steuert derzeit auf ...

