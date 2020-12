So könnte man wohl meinen Lebenslauf seit Ende meines Studiums an der Universität in Innsbruck beschreiben: Wien - Chicago - London und zurück in die Heimat Bregenzerwald. Es war eine einzigartige Erfahrung, als junger Trader inmitten des größten Optionenpits am Floor der CBOT mit meinem Mentor Joe Corona ("JAG") in Chicago zu stehen, und zu erleben wie jeden Morgen der Börsenboden erzitterte, nachdem um 07.30 Uhr die neuesten US-Wirtschaftszahlen über den Ticker flimmerten. ÖTOB-Start. Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn hatte ich das große Glück, dass ich bei der damaligen Creditanstalt in Wien eine top Bankenadresse hatte, wo ich im ÖTOB-Team im In- und Ausland intensiv weiter ausgebildet und ...

