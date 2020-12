Heute verabschiedet sich aktienlust.tv vom Börsenjahr 2020. Während wir wohl alle heilfroh darüber sind, dass das "Corona-Jahr" bald vorbei ist, können wir das in keinerlei Weise in Bezug auf das Börsenjahr sagen. Denn hier lief es vor allem in Bezug auf unsere Favoriten ganz hervorragend. Und zum Ende hin gab es sogar noch einmal ein paar Gelegenheiten zur Schnäppchenjagd, nachdem die chinesischen IT-Giganten kurzfristig unter Abgabedruck geraten waren. In Deutschland ist der Handel am letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...