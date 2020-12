Deal geclosed: Der bereits in 2019 erfolgte Forward-Deal des Projekts QBC 1&2 an EPH European Property Holdings wurde nun geclosed, wie die beiden Verkäufer UBM und S Immo mitteilen. Damit seien auch die letzten beiden Bauteile des Stadtentwicklungsprojekts Quartier Belvedere Central (QBC), direkt am Wiener Hauptbahnhof fertiggestellt worden, wie es heißt. Insgesamt beträgt der Verkaufspreis für das QBC 1&2 sowie die Tiefgarage über 230 Mio. Euro, wovon über 150 Mio. Euro auf UBM und knapp 80 Mio. auf S Immo entfallen. Das Closing umfasst die Büroimmobilien QBC 1&2 mit einer vermietbaren Fläche von 38.700 m2 sowie die Tiefgarage mit knapp 680 Stellplätzen.UBM ( Akt. Indikation: 35,70 /36,10, 1,41%)S Immo ( Akt ....

