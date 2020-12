Wie per Mail-Aviso übermittelt haben wir mit dem heutigen gabb 746 auf das Jahresende gewartet. Freilich das Jahresende an der Börse, das heute schon um 14:15 Uhr stattgefunden hat. Morgen haben Wien (ATX) und Frankfurt (DAX) wie viele andere geschlossen, offen haben nur Euronext, Griechenland (!), Irland, LSE und Spanien. Der ATX hat 2020 bei 2780,44 Punkten beendet, ein Minus von 12,76 Prozent. "Nur noch 12,76" muss man sagen, da wir zwischenzeitlich auch bei -50 Prozent waren. Wir wünschen Ihnen, den gabb-LeserInnen, freilich einen guten, glücklichen und gesunden Rutsch. Zum Jahreswechsel haben wir Hinweise und Fragen an Sie. - Hinweis: bis morgen 12:00 Uhr kann unter http://www.smeil-award.com noch für den Finanzblogger-Award "VBV Smeil Alps 2020" ...

