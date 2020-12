Die aktuell längste Serie: Deutsche Wohnen mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.73%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Mittwoch Noble Corp plc mit 12,00% auf 0,03 (1% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,70%) vor 3D Systems mit 5,32% auf 10,69 (140% Vol.; 1W -12,52%) und ElringKlinger mit 4,62% auf 15,84 (170% Vol.; 1W 3,26%). Die Tagesverlierer: European Lithium mit -6,04% auf 0,03 (46% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,67%), GVC Holdings mit -5,27% auf 12,12 (0% Vol.; 1W -5,64%), Vectron mit -4,25% auf 10,15 (52% Vol.; 1W -5,14%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snapchat (1751,55 Mio.), Palantir (1736,25) und Snowflake (1583,55). Umsatzausreisser ...

