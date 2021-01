"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne", so Hermann Hesse. Das gilt besonders für den Beginn eines neuen Jahres. In den besinnlichen Stunden über den Jahreswechsel entstehen oft still und heimlich Trends, die das ganze Jahr hinweg für Furore sorgen. Gerade dann, wenn das Gros der Wallstreet schläft, eröffnen sich für wache Anleger die ersten großen Chancen.Trend: Wasserstoff und SolarSo wie vor genau einem Jahr mit einer plötzlich revitalisierten Wasserstoff-Aktie Namens Powercell. Direkt während des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...