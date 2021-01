... dass meine Terrasse nach 2 Jahren Nicht-Verwenden-Können (Baustelle, Wasserschäden) heuer saniert wird. Die Vorzeichen dazu sind da. Das würde vieles wieder ins Lot bringen. Schöne Lyrics: "Come back, Baby, come back" (The Equals) Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseitsSiehe auch Inseits: https://boerse-social.com/search/@title%20inseitshttp://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

Den vollständigen Artikel lesen ...