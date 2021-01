Der Düngemittel- und Chemiehersteller Yara will in Norwegen eine Großanlage zur Produktion von grünem Ammoniak bauen. Dieser soll unter anderem als Treibstoff für Schiffe vermarktet werden. Neben Treibstoffen soll der Ammoniak auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Die Anlage ist mit einer Kapazität von 500.000 Jahrestonnen geplant. Um die Vision einer emissionsfreien Ammoniakproduktion ...

