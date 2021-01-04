JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 53 (52) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT MERCK KGAA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 160 (130) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 130 (120) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 185 (168) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 490 (470) PENCE - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ENI AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 7 (11) EURBERNSTEIN SENKT GALP ENERGIA AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 13 (15) EURBERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2300 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT TOTAL SA AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 43 (44) EURCITIGROUP SENKT ADYEN AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 1470 (1445) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2350 (2200) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6400 (6300) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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