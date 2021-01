Der 82 Jahre alte Dialyse-Patient Brian Pinker aus Oxford habe am Montagmorgen den schützenden ersten AstraZeneca-Piks in der dortigen Uniklinik erhalten, teilte der britische Gesundheitsdienst NHS mit."Ich freue mich so, heute die Covid-19-Impfung zu bekommen und ich bin wirklich stolz, dass sie in Oxford erfunden wurde", ...

