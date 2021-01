Guten Morgen im Neuen Jahr! Möge es das Beste Ihres Lebens werden, liebe LeserInnen und Leser!. Das alte Jahr endete mit folgenden Worten der Wiener Börse: "A volatile trading year 2020 ended with an early closing auction at 2.15 pm. Including dividends, the Austrian national index ATX finished the year at -10.78% (5,466.25 points), excluding dividends -12.76% (2,780.44 points). Trading will continue on Monday, 4 January 2021. Happy & healthy new year everyone!". Man sieht also schön, dass der ATX TR von 1000 auf 5400 klettern konnte in 30 Jahren. Wie berichtet kommt zum 30er des ATX eine fette Print-Sondernummer, danach kommt das Börse Social Magazine #48 mit u.a. der Auflösung des VBV Smeil Alps 2020 und den Number One Awards (by Captrace) für 2020 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...