Weitere staatliche Förderung für Automobilhersteller halte er für nicht angemessen, sagte Audi-Vorstandschef Markus Duesmann gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Die Corona-Krise nage an den Gewinnen in der Branche, sagte Duesmann der Zeitung. "Aber fast alle Firmen - Hersteller wie Zulieferer - können überleben", erklärte der Manager. Die von der Corona-Pandemie verursachten Einschnitte in der Gastronomie oder der Kultur seien viel schlimmer. "Das tut mir super weh. Das ist tragisch. Tragisch ist ...

