Für unsere mit einem festen Regelwerk ausgestatteten wikifolios verlief das Jahr 2020 unter dem Strich leider nicht so erfreulich. Die in den Backtests erkennbaren Vorteile sind in der Praxis bislang noch nicht zum Zuge gekommen.Das heute zu Ende gehende Kalenderjahr beschert dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment eine leicht negative Performance von ca. 6%. Das in "Hebel Long"-Phasen mit einem höheren Hebel agierende wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 verbucht sogar ein Minus von rund 22%. Das ist sowohl absolut als auch im Vergleich zum DAX (+3,9%) eine enttäuschende Bilanz. Seit dem Start des zweiten wikifolios im April 2018 liegen die beiden Musterdepots mit 17,5% bzw. 35,5% unter Wasser, während der DAX in diesem Zeitraum ein leichtes Plus von 9,5% generieren konnte. Das hatten ...

