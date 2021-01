Die Aktie von Nio (NIO.US) stieg um über 10%, nachdem der in China ansässige Elektroautohersteller bekannt gab, dass er im Jahr 2020 43.728 Fahrzeuge ausgeliefert habe, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Im letzten Quartal lieferte das Unternehmen 17.353 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 111% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Außerdem startete NIO am Sonntag einen Gebrauchtwagen-Service ...

