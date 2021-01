Das neue Jahr an der Wall Street hat angefangen, wie das alte aufgehört hat: mit Rekorden. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der Nasdaq 100 erreichten direkt zum Handelsbeginn Bestmarken - dann setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein.Die Anleger scheuten am Montag vor weiteren Käufen zurück und schöpften auf hohem Niveau Gewinne ab, so dass der Markt ins Minus rutschte. Der US-Leitindex Dow Jones ...

