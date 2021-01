Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 12/2020 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 01/2020 bis 12/2020 der prime market-Werte. Sie hat für die nächste reguläre Umstellung per März-Verfall 10/12 Bedeutung und ist die reine 2020er-Liste Und so sieht es aus: ATX: Die ATX-Zusammensetzung ist weiter untermauert, die Telekom hatte zuletzt ein enges Duell mit der EVN, konnte sich zwischenzeittlich absetzen, nun holt die EVN langsam wieder auf, müsste aber pro Handelstag ca. eine halbe Mio. Euro auf die Telekom aufholen, was schwert ist. ATXFive: voestalpine ist aktuell virtuell im Fünfer-Index, RBI wäre aus heutiger SIcht drausen, aber auch Wienerberger ist noch nicht ganz durch.

Den vollständigen Artikel lesen ...