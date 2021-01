Die Wiener Börse verzeichnet im Dezember 2020 Aktienumsätze in der Höhe von 5,51 Mrd. Euro. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 18,8 Prozent (Dezember 2019: 4,64 Mrd. Euro), wie die Wiener Börse mitteilt. Im gesamten Börsenjahr 2020 wurde bei Beteiligungswerten ein Handelsvolumen von 68,89 Mrd. Euro erreicht. Das ist ein Zuwachs von 11,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 (Jan-Dez 2019: 61,98 Mrd. Euro). Nach der Rekordrally von + 24,3 % im November 2020 schloss der heimische Leitindex ATX am letzten Handelstag am 30. Dezember 2020 mit einer Performance von -10,78 Prozent (5.466,25 Punkte, inkl. Dividenden) bzw. -12.76 Prozent (2.780,44 Punkte, exkl. Dividenden).

