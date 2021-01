The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2021



ISIN Name

CA37960G1046 GLOBAL CROSSING AIR. INC.

CA38153W2031 GOLDSTAR MINERALS NEW

CA4924052042 KERR MINES INC.

CA98880A2056 ZTR ACQUISITION CORP.

US00484M1062 ACORDA THERAP.CDT DL-,001

US42328V5049 HELIUS MEDICAL TECHNOLOG.

US68235B1098 180 DEGREE CAP, DL-01

