Am heimischen Markt konnte die Stimmung als durchaus freundlich bezeichnet werden, gute Vorgaben aus Asien und die anhaltenden Hoffnungen auf eine baldige flächendeckende Corona-Impfung sowie auf eine starke finanzielle Unterstützung durch Notenbanken und Staaten sorgten bereits im Frühhandel für Auftrieb, Unterstützung kam zusätzlich von der deutlich verbesserten Stimmung der Industrie in Deutschland. Der schwächere Start der Börsen in den USA sorgte dann für einen Dämpfer, aber der ATX konnte den ersten Handelstag des neuen Jahres mit einem Zuwachs von 0,4% beenden. Unternehmensnachrichten waren weiter nur sehr wenige zu finden, die Österreichische Post hat das abgelaufene Jahr mit einem neuen Paketrekord beendet und konnte die ...

