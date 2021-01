Lesen Sie, wie die Verbund-Aktie in der Ära Wolfgang Anzengruber zunächst jahrelang floppte, um dann umso spektakulärer aufzudrehen. Der visionäre Mann war seiner Zeit einfach voraus. Treue Investoren wurden reich belohnt. Spoiler: Wir werden Wolfgang Anzengruber in die "Hall of Fame, Class of 2020" des österreichischen Kapitalmarkts aufnehmen. Und ich gehe beim scheidenden Verbund-Chef noch eine Spur weiter: Vergleichbar nur mit dem Banker Andreas Treichl hat er seine Branche auch über die Grenzen unseres kleinen Landes hinaus erneuert. Dies lässt sich behaupten und auch anhand der Börsenkurse messen. Palfinger. In einem Gespräch Ende November ging ich mit Anzengruber auf eine Reise durch seine Karriere. Nach Stationen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...