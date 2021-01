Zum 1. Januar 2021 ist das im Jahr 2002 gemeinsam mit der PSA-Gruppe gegründete Joint-Venture-Produktionswerk (TPCA) vollständig in das alleinige Eigentum von Toyota Motor Europa (TME) übergegangen. Der neue Name Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) wurde am Neujahrstag bei einer Eröffnungsfeier bekannt gegeben. Zusammen mit einer neuen Corporate Identity (CI) führe das Werk auch ein neues Firmenlogo ein und werde, dem Beispiel anderer europäischer Werke folgend, als TMMCZ geführt. ...

