Die Wiener Börse verzeichnet im Dezember 2020 Aktienumsätze in der Höhe von 5,51 Mrd. Euro, das ist ein ein Plus von 18,8 Prozent zum Vorjahreswert (Dezember 2019: 4,64 Mrd. Euro), wie die Wiener Börse mitteilt. Im gesamten Börsenjahr 2020 wurde bei Beteiligungswerten ein Handelsvolumen von 68,89 Mrd. Euro erreicht. Das ist ein Zuwachs von 11,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 (Jan-Dez 2019: 61,98 Mrd. Euro).ATX ( Akt. Indikation: 2785,80 /2786,00, -0,23%) Evotec hat im Rahmen der iPSC-basierten Neurologie-Allianz mit Bristol Myers Squibb eine Zahlung in Höhe von 6 Mio. US-Dollar erhalten. Grund hierfür war laut Evotec die Entscheidung von Bristol Myers Squibb, das gemeinsame Portfolio um ein zusätzliches Wirkstoffforschungsprojekt zu ...

