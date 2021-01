So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last gabb, +0.84% ytd, +55.20% seit Start 2013, das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 102.529 Euro.Das wikifolio ist auch grösster Bestandteil des Depots bei bankdirekt.at, das für 2021 mit 50.000 Euro dotiert ist und Basisinvestments mit Sondersituationen und Hedge-Transaktionen mixt. Die u.a. Auflistung zeigt das wikifolio mit Startdatum Anfang 2020), einen K.o. gegangenen Stay Low Schein sowie die Aktien von OMV und RBI, die aus barriere-verletzten Bonuszertifikaten kommen. Die beiden werden wir verkaufen. Verkauft haben wir auch ein ATXFive-Zertifikat der HVB, ...

