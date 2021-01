Der Pumpenanbieter Axflow hat sein Angebot um peristaltische Pumpen der Marken Realax und Blue-White ergänzt. Diese werden sowohl im Heavy-duty-Bereich als auch in der Dosierung von Chemikalien eingesetzt. Die Pumpenbaureihe der Marke Realax decken sowohl Aggregate für anspruchsvolle Aufgaben, als auch preisgünstige Modelle ab. Die Blue-White-Pumpen sollen neue Anwendungsfelder in der Chemiedosierung erschließen. Laut Anbieter sind die Schlauchpumpen von Realax bereits seit rund zehn Jahren in Europa im Einsatz. Da diese aus der konzerneigenen Entwicklung stammen, lassen sich die Wartungsoptionen ...

